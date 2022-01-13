Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri, 12 Ocak Çarşamba günü sona erdi. Peki, atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler 13.01.2022 - 16:53

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, 14 Ocak Cuma günü belli olacak.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen, bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 'Yer Değiştirme Takviminde' belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Bakanlığı ' ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin' ilgili hükümleri esas alınacak.

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