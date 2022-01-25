MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı (2022 DİB MBSTS ne zaman?)

12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) başvuruları başladı.

Haberler 25.01.2022 - 11:05

MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı (2022 DİB MBSTS ne zaman?)

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) başvuruları başladı. 

Başvurular 2 Şubat'a kadar alınacak.

ücreti 240 TL olarak açıklandı. Ücret 25 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına yatırılacak. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. 

SINAV 12 MART'TA

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. 

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