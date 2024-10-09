MEB 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı hatırlattı: MEB Robot Yarışması ne zaman, nerede yapılacak?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımla 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı hatırlattı. MEB Robot Yarışması 13 kategoride gerçekleştirilecek. Peki, MEB Robot Yarışması ne zaman, nerede yapılacak?
16. Uluslararası MEB Robot Yarışması için geri sayım sürerken MEB'den hatırlatma duyurusu geldi.MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geri Sayım Başladı, Heyecan dorukta." 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “16. Uluslararası MEB Robot Yarışması”, 13 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmacı takımlara şimdiden başarılar dileriz." denildi.
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor.
13 KATEGORİNİN AYRINTILARI
Yarışma; "Temel Seviye Çizgi İzleyen (ortaokul ve dengi okullar), Tasarla-Çalıştır (ortaokul ve dengi okullar), Tozkoparan Robot (ortaokul ve dengi okullar), İleri Seviye Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama, Labirent Ustası, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot (SAR) ve Otonom Araç" olmak üzere 13 kategoride gerçekleştirilecek.
ROBOT YARIŞMASI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?
Yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da, Millî Eğitim Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.
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