MEB 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? Tarihler belli oldu

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. ortak sınavlarının tarihi yaklaşırken, öğrenciler yoğun bir şekilde sınav hazırlıklarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak. İşte, MEB 2. dönem 1. sınavları hakkında bilgiler...



MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?



MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirlemişti.



1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,



1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,



2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,



2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.



MEB YAZILI SINAV PROGRAMI



6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,



7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,



7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,



9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,



9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."