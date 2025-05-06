MEB 2.dönem 2. ortak sınavları mayıs ayında başlayacak: MEB 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman?

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. İlk ve ikinci dönem ortak sınavların bir kısmını geride bırakan öğrenciler, 2.dönem 2. ortak sınav tarihlerini araştırıyor.