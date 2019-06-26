Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik atamaları 12 Haziran başlarken 30 Haziran'a kadar devam edecek. 20 bin sözleşmeli alım yapılacakken atama bekleyen öğretmen adayları Google'da mülakat sonuçlarını aramaya başladı bile. İşte 2019 Sözleşmeli öğretmenlik hakkında bazı bilgiler...



2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'dan (MEB) yapılan açlıklama göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 4 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da açıklanması bekleniyor.



SONUÇLARI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen Atama Duyurusu Çerçevesinde Başvuranların Tercih ve Atama İşlemine İlişkin Takvim 👇 pic.twitter.com/rYM82ErkAV — MEB (@tcmeb) 24 Haziran 2019

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sözleşmeli öğretmenlik için: '"Ayrıca Bakanlığımızca 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacaktır" şeklinde duyuru yapmıştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVLERİNE 2 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.