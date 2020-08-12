MEB 2020 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolu öğretmenlerinin başvurduğu iller arası görev yeri değişikliği başvuruları 06-10 Ağustos tarihleri arasında online olarak tamamlandı. MEB bugün sonuçları adayların erişimine açtı.

ntv.com.tr 12.08.2020 - 11:01

MEB 2020 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenler, e-Devlet ya da MEBBİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek. Başvuru sonuçlarının ardından, öğretmenler il dışı yer değişikliği için 19 Ağustos'ta tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

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