MEB 2020 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenler, e-Devlet ya da MEBBİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek. Başvuru sonuçlarının ardından, öğretmenler il dışı yer değişikliği için 19 Ağustos'ta tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.



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MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ