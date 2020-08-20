MEB 2020 yaz dönemi öğretmenlerin eş durumuna bağlı tayin başvuruları başladı

Görev yaptığı okulu veya ili değiştirmek isteyen öğretmenler için MEB mazerete bağlı yer değiştirme kontenjanları personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.

ntv.com.tr 20.08.2020 - 11:07

MEB 2020 yaz dönemi öğretmenlerin eş durumuna bağlı tayin başvuruları başladı

İlişkili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: MEB Asistan her türlü soruya cevap verecek durumda (MEB Asistan nedir?)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: MEB Asistan her türlü soruya cevap verecek durumda (MEB Asistan nedir?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yaz dönemi öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 2. aşama başvuruları başladı.

Öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

YAZ DÖNEMİ TAYİN BAŞVURU EKRANI

Mazerete bağlı tayin tercihlerinin 19 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Öğretmenler tayin başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden yapabilecekler.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...