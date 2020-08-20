MEB 2020 yaz dönemi öğretmenlerin eş durumuna bağlı tayin başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 yaz dönemi öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme 2. aşama başvuruları başladı.



Öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

YAZ DÖNEMİ TAYİN BAŞVURU EKRANI

Mazerete bağlı tayin tercihlerinin 19 Ağustos - 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Öğretmenler tayin başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden yapabilecekler.