MEB 2024-2025 okulların kapanış tarihi: 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Eylül ayında tüm kademelerde başlayan eğitim öğretim tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yapacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak. Öte yandan ocak ayında ise yarıyıl tatiline çıkılacak ve karneler alınacak. İşte, 2025 yaz tatili başlama tarihi...



2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



20 Haziran'dan sonra 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.



2024-2025 ARA TATİL TAKVİMİ



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.