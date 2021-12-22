MEB, 23 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere ücretsiz ulaştırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla kaynak çeşitliliğini artırma kararıyla ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi, internet üzerinden yayımlanmaya devam etti.

Ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak, kitap olarak bastırılıp tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı.

MEB'in yardımcı kaynak destek paketinde; çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kasım ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer aldı.



"7 MİLYONUN ÜZERİNDE İNDİRME SAYISINA ULAŞTI"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken, diğer yandan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını hatırlattı. Bakan Özer, açıklamasında şunları söyledi:



"Arkadaşlarımızın yoğun emekleriyle 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni ekim ayından itibaren her ayın ilk haftası yayımlamaya devam ediyoruz. Yayımladığımız bu kaynaklar, 7 milyon üzerinde bir indirilme sayısına ulaştı. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak ulaştıracağımızı da duyurmuştuk. Bu süreç de başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar bu kapsamda 23 milyonun üzerinde destek kitabı, öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu destek paketlerini yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay, yardımcı kaynak destek paketinin içeriğinde çeşitliliği de artıracağız."

