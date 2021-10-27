MEB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması ne zaman?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 'Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması' düzenleyecek. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödül verilecek.

Haberler 27.10.2021 - 11:24

MEB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması ne zaman?

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Milli Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecek.

ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvuruların alınacağı yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecek. 

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