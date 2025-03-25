MEB 6. sınıf ve 9. sınıf Türkçe ortak sınav soruları ve cevapları yayımlandı

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.



Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacaktır. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

6 ve 9. Sınıf Türkçe - MEB (sabah - öğle oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.



6 ve 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (sabah - oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız.

