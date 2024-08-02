MEB, 81 ilde "okul öncesi etkinlikleri" düzenleyecek

MEB'den yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatındaki önemini vurgulamak, toplumun okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını artırmak, aile, çocuk ve okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla yurt genelinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince ağustosta "okul öncesi etkinlikleri" gerçekleştirilecek.



Festival havasında düzenlenecek etkinliklerde, aile-çocuk etkileşimini sağlayan, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan sanat atölyeleri ve çeşitli bilim atölyeleri kurulacak.

