MEB Açık Lise sınav giriş yerleri: AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Müdürlüğü tarafından, 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan birinci dönem yazılı sınavlarının giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.



Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabiliyor.



Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin, 20 Aralık’a kadar halk eğitimi merkezleri veya açık öğretim birimleri aracılığı ile fotoğraflarını yüklemeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler ise sınav giriş belgesini alamayacak.



AÖL OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ



AÖL 1.dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.



Sabah oturumları saat 10.00'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'de yapılacak.



AÖL SINAVI UYGULAMASI



Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.



Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.