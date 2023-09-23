MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için tarih verdi: AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi;
Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları;
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
Sınav; 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için
https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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