MEB açık öğretim öğrencilerinin 3. dönem sınavlarını yapılmış kabul edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), açık öğretim öğrencilerinin pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavlarını yapılmış kabul edecek.



Bakanlık'tan yapılan açıklamada, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1'inci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmalarının sağlandığı anımsatıldı.



Bu imkandan, açık öğretime kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrencilerin faydalanacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede Bakanlığın, 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı aldığı vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3'üncü dönem sınavları yapılmış kabul edilecek. Öğrencilerin 3'üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak, bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacaktır. 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı."



Bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3'üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilerin faydalanacağı hatırlatıldı.



MEB'DEN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ