MEB açıkladı: 2024-2025 AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav tarihleri belli oldu!

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1.dönem sınavları için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da tarih ayrıntılarını araştırıyor. Takvime göre, AÖL sınavları aralık ayında yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ



Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları şu tarihlerde uygulanacak:



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Yapılan yazılı açıklamada AÖL sınav giriş belgesine dair bilgilendirme yapıldı. Sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihindne itibaren görüntülenebilecek.