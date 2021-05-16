MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak 2021?

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitime ilişkin yeni kararı paylaştı.

ntv.com.tr 16.05.2021 - 15:45

MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak 2021?

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Bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yarından itibaren 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi. 

Ayrıca okul öncesi ve özel eğitim merkezleri de yüz yüze eğitime geçecek. 

Öte yandan kalan sınıflarda uzaktan eğitim devam edecek. 

MEB'in açıklamasına göre; Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

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