MEB açıkladı: Okullarda kayıt parası almak yasal mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.



Öğretmenlerin mazeret ve isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Böylece eğitim öğretim yılının başlangıcıyla idareci ve öğretmenlerin yer değişikliği süreci tamamlanacak. Ayrıca karar alma mekanizmaların odağına yerleştirilen kurul/zümre toplantılarının yapılması için gerekli tüm hazırlıklar önceden planlanarak süreç titizlikle yürütülecek.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programları, eğitici eğitimleri, öğretmen eğitimleri, ders kitapları, öğretim materyalleri, ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri gibi konuları içeren ek genelge ayrıca yayımlanacak. Modelle ilgili iş ve işlemler ilgili genelge kapsamında yürütülecek.



Türkiye'nin kalkınması ve refahına katkı sunması amacıyla hazırlanan, 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle yürürlüğü giren Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'yle ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.



KAYIT PARASI ÜCRETİ ALINMAYACAK



Genelgeye göre, bu yıl mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde ilk defa açılacak ortaokullar, okulun fiziki şartları ile bölgenin ortaokul ihtiyacı doğrultusunda planlanacak. Eğitim ortamlarının ve fiziki koşulların belirlenmesinde pedagojik ilkeler gözetilerek ilgili Genel Müdürlüğün koordinasyonuyla çalışmalar yürütülecek.



Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak. Bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmenlerin görev yaptığı ilçelerde, alanında öğretmen ihtiyacı varken başka bir ilçede yer alan eğitim kurumlarına zorunlu bir mazereti olmaksızın kesinlikle görevlendirme yapılmayacak. Sözleşmeli öğretmenlere öğretmenlik görevi veya eğitim kurumu yöneticiliği dışında görev verilmeyecek. Ayrıca ilçede norm kadro fazlası öğretmen bulunan alanlarda ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmemesi hususunda gerekli özen gösterilecek.



İlkokul 1. sınıflara ve ortaokul 5. sınıflara kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul bünyesinde bulunanların şube ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul üzerinden elektronik ortamda belirlenmesi sonrasında yürütülecek iş ve işlemler merkezi olarak gerçekleştirilecek.