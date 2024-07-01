MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?)

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açtığını bugün ilan etti.

OKUL KAYITLARI BAŞVURU OLMAKSIZIN TAMAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.



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