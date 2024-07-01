MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?)

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. Veliler,  "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) adresi üzerinden çocuklarının hangi okula gideceklerini sorgulayabilecek.

MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?)

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Milli Bakanlığınca (), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açtığını bugün ilan etti.

OKUL KAYITLARI BAŞVURU OLMAKSIZIN TAMAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e- sisteminden tamamlandı.

E-KAYIT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?) - 1

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Bakanlığı Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı açıldı (Çocuğum hangi okula gidecek?) - 2

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2024-2025 öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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