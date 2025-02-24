MEB-AGS başvurusu ne zaman? 2025 MEB-AGS örnek soruları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl ilk kez düzenleyeceği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) dair araştırmalar hız kazandı. Öğretmen adayları söz konusu sınavın başvuru tarihlerine odaklandı. Öte yandan sınava ilişkin örnek sorular da yayımlanmaya devam ediyor. Peki, MEB-AGS başvurusu ne zaman?
ÖSYM'den alınan bilgiye göre MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. İşte, 2025 MEB-AGS hakkında bilgiler...
2025 AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) başvuruları, 8 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.
Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.
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