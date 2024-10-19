MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. İşte, MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri...



AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da



2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.



AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.