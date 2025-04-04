MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3. dönem Açık Lise sınavlarına geri sayım başladı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlamazken, 2025 3. Dönem AÖL sınav tarihleri merak konusu oldu. Sınavlara hazırlanan öğrenciler şimdi ise oturum tarihlerine odaklandı.



AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.



Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.



AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?



MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri henüz netleşmedi.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.