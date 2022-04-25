MEB bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? (İOKBS başvuru şartları neler?)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, MEB'in düzenlediği İOKBS 2022 başvuruları başladı mı? Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 10:51

MEB bursluluk sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? (İOKBS başvuru şartları neler?)

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Milli  Bakanlığınca yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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