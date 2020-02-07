MEB bursluluk sınavı (İOKBS-PYBS) başvuruları başladı (E-okul başvuru ekranı)

MEB bursluluk sınavı (İOKBS - PYBS) başvuruları başladı. Sınavın başvuruları 17 Şubat'a kadar alınacak, sınav ise 20 Nisan'da yapılacak.

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MEB bursluluk sınavı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. Eski adı PYBS (Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı) için başvuruları e-okul üzerinden yapılıyor.

Beşinci sınıftan itibaren başlayıp hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere 11.sınıflara yönelik gerçekleştirilen sınavın başvuruları 5 şubatta başladı.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.trhttp://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Başvurular: 5 - 17 Şubat 2020

Sınav giriş belgesinin ilanı: 10 Nisan 2020

Sınav tarihi: 20 Nisan 2020 Saat: 10:00

Sınav sonuçlarının ilanı: 3 Temmuz 2020

MEB İOKBS 2020 SINAV KILAVUZU

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