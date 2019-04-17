Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dijital dünyanın problem olarak görülmesinin çağın eğilimlerinin gözden kaçırılmasına yol açacağı uyarısında bulunduğu, çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak dijital alanların destekleneceğini açıkladığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda, Bakanlığın çevrimiçi sosyal eğitim platformu EBA'da "Siber Güvenlik Portalı" oluşturulduğu bildirildi.



Buna göre, öğretmen, aile, uzman ve öğrencilere yol gösteren bir rehber niteliğindeki portala "www.eba.gov.tr/siber-guvenlik" internet adresinden ulaşılabiliyor.



Güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi birçok konuda, çocuklara yönelik animasyon ve renkli infografiklerin bulunduğu portalda, hedef kitlenin dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir içerikle bilinçlendirilmesinin hedeflendiği siber güvenlik oyunu da yer alıyor.



Portalda, kişisel bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar, virüs ve casus yazılımlara yönelik uyarılar, internetin güvenli ve eğlenceli kalması için alınabilecek önlemler, bir tehdit ortaya çıktığında yapılabilecekler videolarla eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.