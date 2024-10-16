MEB duyurdu: 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.



Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.



Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.