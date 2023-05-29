MEB duyurdu: 2023 bursluluk sınavı başvuruları başladı (İOKBS başvuru kılavuzu)

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek. KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.

İOKBS SINAVI HAKKINDA



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.



Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak.



Ayrıca kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı yer verilirken kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.



Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.



Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

