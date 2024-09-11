MEB duyurdu: 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımlandı

Yeni Müfredata Uygun Örnek Ölçme Araçları Yayımlandı2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” doğrultusunda 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımlandı.

MEB duyurdu: 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımlandı

Öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan ve bu yıl uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun örnek ölçme araçları, "odsgm..gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Yeni müfredattaki ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, geliştirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri geliştirilerek yeni bir düzen sağlandı.

Ayrıca yeni müfredata ilişkin ölçme ve değerlendirme yaklaşımına göre öğretmenlere ödevler, projeler, performans görevleri, öğrenci portfolyoları, sunumlar, kontrol listeleri, sınavlar, gözlem ve görüşme formları, öğrenci anketleri, rol yapma, grup çalışması, ölçekler, mezun anketleri, sınıf içi tartışmalar, öz/akran/grup değerlendirmeleri ve yansıtma yazıları gibi kanıtları öğrenci performansını ölçmek ve geliştirmek amacıyla kullanmaları önerildi.

Böylece yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme yaklaşımı ile örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilip uygulanması önem kazandı.

MEB duyurdu: 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımlandı - 1

ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRME FORMLARI

Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yayımlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun ölçme araçlarında, müfredatta tanımlanan öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alındı. Ölçme araçlarında öğrenme çıktıları ile süreç bileşenlerinin bir bütün halinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanıldı.

Bu kapsamda çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, performans görevleri gibi örnekler sunuldu. Ayrıca, ölçülmek istenen becerilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek dereceli puanlama anahtarı ve öğrencilerin hem kendilerini hem akranlarını değerlendirmelerine yönelik öz ve akran değerlendirme formları da hazırlandı.

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