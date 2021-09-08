MEB duyurdu: Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi. Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.
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