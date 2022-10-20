MEB duyurdu: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. 10-14 Ekim tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, AÖL kayıt işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemlerinin sona ermesiyle birlikte, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih sorgulanıyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, online mı yapılacak?



AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Sınavların tam tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?



MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.