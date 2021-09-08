MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak öğrencileri açıkladı. Kronik hastalığı olan veya Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan öğrenciler, devamsızlık yapmış sayılmayacak.

NTV Haber 08.09.2021 - 09:57

MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

MEB, 81 ile "Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler" başlıklı bir genelge gönderdi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu bulunan öğrenciler mazeretli sayılacak.

Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantinada olan öğrenciler de mazeretli kabul edilecek.

Öğrencilerin, e-Nabız'dan alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor.

Genelgeye göre, kronik hastalığı olan öğrencilerin sınavları salgın tedbirlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak.

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