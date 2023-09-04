MEB duyurdu: 2023 İOKBS (Bursluluk Sınavı) soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapıldı. 2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu.

SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI