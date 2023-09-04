MEB duyurdu: 2023 İOKBS (Bursluluk Sınavı) soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapıldı. 2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru soruldu.
SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 4 Eylül 2023 tarihinde yayımlandı.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfası üzerinden paylaşılıyor.
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