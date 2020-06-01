MEB duyurdu: LGS için iki yeni önlem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındığı belirtildi. Buna göre soru kitapçıkları, öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.

DHA 01.06.2020 - 12:38 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 12:45

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''20 Haziran 2020 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığının korunması için iki yeni önlem daha alındı. Önceki yıllarda sınavdan 1 saat sonra öğrenciler tarafından alınan soru kitapçıkları, bu yıl bir karmaşaya neden olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesi olasılığının ortadan kaldırılması için öğrencilere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren geri verilecek. Ayrıca soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını dağıtan sınav görevlileri cerrahi eldiven kullanacak.''

VİDEO: SOSYAL MESAFELİ LGS'YE HAZIRLIK

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