MEB duyurdu: Özel Proje Uygulayan Okullar kılavuzu yayımlandı

Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği’nde proje okulları, “özel proje uygulayan okullar” ve “özel program uygulayan okullar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu Kılavuz, ilgili Yönetmelik doğrultusunda “özel proje uygulayan okullar”la ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz, ilk kez proje okulu başvurusunda bulunacak okulların yanı sıra mevcut proje okullarının bundan sonraki süreçte proje faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceğini ve bu okulların izleme değerlendirmesinin nasıl yapılacağını açıklıyor.



Kılavuza göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerekiyor.



Okullar, proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlayabiliyor.



Genel müdürlüklere bağlı proje okulu teklifleri, her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor.

