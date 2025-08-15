MEB duyurdu: Özel Proje Uygulayan Okullar kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren, "Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu"nu yayımladı. Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu", "Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" doğrultusunda yayımlandı. Kılavuz, ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.
Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği’nde proje okulları, “özel proje uygulayan okullar” ve “özel program uygulayan okullar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu Kılavuz, ilgili Yönetmelik doğrultusunda “özel proje uygulayan okullar”la ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz, ilk kez proje okulu başvurusunda bulunacak okulların yanı sıra mevcut proje okullarının bundan sonraki süreçte proje faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceğini ve bu okulların izleme değerlendirmesinin nasıl yapılacağını açıklıyor.
Kılavuza göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerekiyor.
Okullar, proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlayabiliyor.
Genel müdürlüklere bağlı proje okulu teklifleri, her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor.
Her ilde ilgili genel müdürlüklere bağlı okul sayısının yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde sadece okul gelişim projesi uygulayacak okullardan proje okulu teklifleri, ilgili millî eğitim müdürlüklerince yapılacak. Bu okulların okul gelişim planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlarının yerel ve merkezî imkânlarla desteklenmesi de sağlanacak.
Kılavuzda okul müdürlüklerinin, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin, ilgili genel müdürlüklerin görev ve sorumlulukları da net biçimde tanımlanıyor.
Başvuruların kabulünden değerlendirme ölçütlerine, proje izleme formlarından eylem planı örneklerine tüm süreç takvimi, ayrıntılı olarak kılavuzda yer alıyor. Takvime göre, 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında il proje okulu değerlendirme komisyonu ve il proje okulu teklif komisyonu kurulacak.
Okulların taahhüt ettikleri projelerde hedeflenen göstergelere ulaşma düzeyi; okul iklimi, öğrenme ortamları, akademik başarı, sosyal-kültürel etkinlikler, bilişim-teknoloji, fen ve sosyal bilimler, üretim, sürdürülebilirlik gibi temalar üzerinden değerlendirilecek. İzleme raporları, belirlenen tarihlerde ilgili genel müdürlüklere gönderilecek.
Kılavuz, proje okullarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda bütüncül, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim uygulamalarını hayata geçirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
