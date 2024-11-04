MEB duyurdu: Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak (YKS deneme sınavları ne zaman?)
Öğrencilerin akademik başarısını desteklemek amacıyla Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak. Öğrenciler,EBA veya e-devlet şifreleri ile http://mebi.eba.gov.tr adresinden deneme sınavlarına katılabilecekler. Peki, YKS deneme sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak. Bu deneme sınavlarından ilki 4-10 Kasım 2024 tarihleri arasında mebi.eba.gov.tr adresinde gerçekleştirilecek. Deneme sınavları sonrasında hazırlanan raporlarla öğrenciler kendi ilerleyişini daha net görerek eksiklerini MEBİ platformunda yer alan zengin içeriklerle tamamlayabilecek. Deneme sınavları her ay düzenli olarak yapılacak.
Öğrenciler,EBA veya e-devlet şifreleri ile http://mebi.eba.gov.tr adresinden deneme sınavlarına katılabilecekler. YKS'ye yönelik Türkiye geneli deneme sınavı belirlenen takvim doğrultusunda haziran ayına kadar yapılacak ve öğrenciler raporlarını deneme sınavı bitiminde görebilecekler.
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