MEB duyurdu: Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak (YKS deneme sınavları ne zaman?)

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak. Bu deneme sınavlarından ilki 4-10 Kasım 2024 tarihleri arasında mebi.eba.gov.tr adresinde gerçekleştirilecek. Deneme sınavları sonrasında hazırlanan raporlarla öğrenciler kendi ilerleyişini daha net görerek eksiklerini MEBİ platformunda yer alan zengin içeriklerle tamamlayabilecek. Deneme sınavları her ay düzenli olarak yapılacak.