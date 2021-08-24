MEB DYK başvuruları nasıl yapılır? (Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kurs öğrenci başvuru tarihleri)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları, öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

DYK öğrenci başvuruları 24 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri aralığında tamamlanacak.

Kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.



DYK ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir.

Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.



Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.