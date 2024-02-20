MEB-EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı. Sınavda adaylara 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 ildeki 52 sınav merkezinde, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirildi. İşte, MEB-EKYS sonuç tarihi...



MEB-EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.



CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

