MEB EKYS sonuçları sorgulama ekranı 2026: EKYS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-MEB-EKYS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKYS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.