MEB engelli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman bitecek? İşte atama tarihi

Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. İşte, engelli öğretmen atamasının ayrıntıları...



İKİNCİ AŞAMA TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.



MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?



Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.



ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMINA DAİR



Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabilir.

