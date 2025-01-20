MEB hak tanıdı! Veli çocuğunu sınıfta bırakabilecek

İlkokulda istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamayan öğrencilerin sınıfta kalma kararını artık veliler de verebilecek. Okul müdürlüğü, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında ailelere bilgilendirme yapacak. Bu doğrultuda da veli, sınıf tekrarı talep edebilecek.

"BU KARAR EĞİTİMCİLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIR"



Uzmanlara göre, velilere sınıfta bırakma yetkisinin verilmesi doğru bir karar değil...



Psikolojik Rehberlik Uzmanı Barış Sezgin, "Anne babanın eğitim durumu, birikimi bir çocuğun sınıfta kalmasıyla ilgili karar vermede ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Anne babanın bu kadar işe karıştırılması okulun ve eğitimcilerin işini çok zorlaştıracaktır." dedi.



YALNIZCA İLKOKULLARDA GEÇERLİ



Velilerin sınıf tekrarı konusunda etkili olmasını sağlayan karar yalnızca ilkokullarda geçerli.



Ayrıca bu talep, öğrencinin ilkokul öğrenimi boyunca yalnızca bir kez uygulanabilecek.