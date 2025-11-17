MEB ikinci ara tatil takvimi 2025: Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
17.11.2025 15:26
Birkan Erol
Okullarda ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gözü ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimi sonrasında, nisan ara tatili tarihi belli oldu.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. 10-14 Kasım tarihleri arasında 1 haftalık ara tatil yapan öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci ara tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, nisan ara tatili ne zaman?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İlkokul, ortaokul ve liseler için yeni eğitim öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ise okullar 19 Haziran 2026 tarihinde kapanacak.