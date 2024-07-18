MEB il dışı tayin sonuçları açıklandı! MEB iller arası sonuç sorgulama ekranı

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmenler, ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarına, MEBBİS ya da e-Devlet kullanıcı hesaplarıyla ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının alınacağını açıklamıştı.



İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı.



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