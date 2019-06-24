MEB tarafından yapılan ilk dışı atama-tayin işlemleri gün boyunca Google'da arananlar arasında yer aldı. Görev aldıkları okulda en az 3 yıl görev almış öğretmenleri kapsayan atama işlemlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Peki il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı tayin sonuçları? İşte detaylar...



MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI



İL DIŞI TAYİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?



-30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayacak olan öğretmenler



-İl listesinde belirtilen illerde görev yapan öğretmenler



İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ

MEB tarafından gerçekleşecek iller arası tayin-atama başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı iller dahil olmak üzere en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilir.

40 tercih de bulunan öğretmenler, tercihleri dışında 41. seçeneği işaretleyerek, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanabilecekleri belirtildi.