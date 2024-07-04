Öğretmenlere ikinci kez tayin hakkı verildi: İl içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına dair önemli bir gelişme yaşandı. bu yıl öğretmenler için ikinci kez söz konusu uygulamanın başlatılacağı Yusuf Tekin tarafından ilan edildi. İşte, MEB il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...



MEB TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Öğretmenlerden bu yıl ikinci kez alınacak yer değiştirme başvuruları 11 Temmuz'da başlayacak.



İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.



İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.



