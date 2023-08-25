MEB iller arası ikinci tayin başvurusu ne zaman? İkinci il dışı tayin başvuruları bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimi, öğretmenlerce sorgulanıyor. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları sona ermiş ve sonuçları ilan edilmişti. İşte, MEB ikinci il dışı atamaları hakkında son bilgiler...



MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMIŞTI



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı.



Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.



Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi.



İKİNCİ İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN?



MEB iller arası ikinci tayin başvurusu takvimi belli oldu.



Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.



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