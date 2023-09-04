MEB İOKBS sonuçları için tarih verdi: Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları öğrencilerin gündeminde. Sınav, 3 Eylül Pazar günü tek oturumda tamamlandı. MEB İOKBS sonuçları için tarih verdi. Peki, Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB İOKBS sonuçları için tarih verdi: Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yapılan sınavın sonuçlarının ilan edilmesi ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. 

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruldu. 

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 İOKBS'nin sonuç tarihini resmi internet adresinden paylaştı. Yapılan açıklamada; " sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek." denildi. 

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