MEB İOKBS'ye dair sıkça sorulan soruları paylaştı: Bursluluk sınavı başvurusu için son gün ne zaman, başvuru şartları neler?
Millî Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. "Bursluluk sınavı başvurusu için son gün ne zaman? İOKBS başvuru şartları neler? İOKBS’ye başvuru yaparken gelir beyanı esasları neler?" gibi birçok soruya yanıt verildi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı. Bu yıl 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek. Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecek.
Bakanlık, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrasına ilişkin en çok merak edilen yirmi soruyu detaylı şekilde yanıtladı.
Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi konular detaylı şekilde açıklandı.
İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak.
GELİR BEYANI ESASLARI NELER?
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2024 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge, -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.
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