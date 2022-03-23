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MEB işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platformu kurulduğunu açıkladı. Bakan Özer, "İşitme engelli öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştıran destek eğitim materyallerini artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üreteceğiz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 11:32

MEB işitme engelli öğrenciler için dijital eğitim platformu kurdu
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Milli Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli öğrencilere yönelik dijital materyal üretim seferberliği başlattıklarını, bu kapsamda "orgm.meb.gov.tr/icdep" internet adresinde dijital eğitim platformunu kurduklarını bildirdi.

Bakan Özer, özel eğitim gereksinimi bulunan öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili her türlü imkanı seferber ettiklerini söyleyen Özer, bu kapsamda bir taraftan kaynaştırma, bütünleştirme eğitimi imkanı sunulduğunu diğer taraftan özel eğitim ana okullarında, uygulama okullarında ve meslek okullarında engel durumuna göre farklı programları öğrencilere kazandırdıklarını belirtti.

Erişim problemini çözdükten sonra son yıllarda özel eğitim öğrencilerine yönelik öğretim materyalleri geliştirmeye ağırlık verdiklerini, bu kapsamda "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütüldüğünü hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 50'nin üzerinde materyalin patentini de aldık ve 146 farklı üründe öğretim materyallerini geliştirerek tüm okullarımızın materyal ihtiyacını karşıladık. Bu kapsamda 500 binin üzerinde materyali okullarımızla buluşturduk ve yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmayı planlıyoruz"

ÖZEL EĞİTİMDE 5 FARKLI BECERİ ALANLARI İÇİ MATERYAL ÜRETME KAMPANYASI

Bakan Özer, yakın zamanda, özel eğitim uygulama okullarındaki öğrencilerin görsel sanatlardan müziğe, bahçe bakımından hayvan bakımına, spordan bedensel aktiviteleri artırmaya kadar 5 farklı alanda yaşam becerilerini geliştirmeleri için 1007 özel eğitim uygulama okulunda beceri uygulama alanları oluşturulduğunu bildirdi.

Bu beceri alanlarına yönelik donatım materyallerinin üretimi ile ilgili ciddi bir kampanya başlattıklarını, bu donatım materyallerini üreterek illere göndermeye başladıklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yıl sonuna kadar diğer özel eğitim okullarındaki 1 milyon materyale ilave olarak beceri alanlarına yönelik 1 milyon yeni materyali de kazandıracağız." diye konuştu.

YENİ DİJİTAL PLATFORMDA NELER VAR?

İşitme engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik "orgm.meb.gov.tr/icdep" internet adresinden kullanıma açılan dijital eğitim platformunda, Bakanlık tarafından hazırlanan "Özel Sokağın Çocukları" zenginleştirilmiş hikaye kitabı seti etkileşimli halde "İnteraktif Akademi" bölümünde kullanıma açıldı.

İşitme engelli öğrenciler için "Okuma Yazma Öğreniyorum" yardımcı kaynak kitabı, etkileşimli olarak platformda yerini aldı.

Bunların yanında Türk işaret dili sözlüğü kitabı ve işitme engelliler için ders kitapları kütüphane bölümünden ulaşılabilir hale getirildi. Z kitaplar ve işitme engelliler için diğer kitaplar, işaret dili destekli animasyonların yer aldığı platformda, Özel Eğitim Çocuk dergisi de işaret dili anlatımı ile yer aldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, dijital platform için içeriklerin sürekli artırılarak öğrencilere sunulması planlanıyor.

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