MEB kitap inceleme formunu paylaştı: Meb materyal görüş, öneri ve hata bildirimi nasıl bırakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), materyal görüşü almak ve ders kitaplarında olabilecek hataların tespiti için harekete geçti. Vatandaşlar, "DERS KİTABI HATA VE GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU" ile ders materyallerine yönelik yorumlarını bırakabilecek. Formda; ad soyad, ders kitabı adı, e-posta adresi, sınıf, telefon numarası ve yayınevi adı gibi bilgilerin doldurulması isteniyor.