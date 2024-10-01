MEB kitap inceleme formunu paylaştı: Meb materyal görüş, öneri ve hata bildirimi nasıl bırakılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "DERS KİTABI HATA VE GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU" paylaştı. Veliler, “ders kitabı” niteliğindeki öğretim materyallerine yönelik görüş ve önerilerini paylaşabilecek, aynı zamanda hata bildiriminde bulunabilecek. Peki, Meb materyal görüş ve öneri nasıl bırakılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), materyal görüşü almak ve ders kitaplarında olabilecek hataların tespiti için harekete geçti. Vatandaşlar, "DERS KİTABI HATA VE GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU" ile ders materyallerine yönelik yorumlarını bırakabilecek. Formda; ad soyad, ders kitabı adı, e-posta adresi, sınıf, telefon numarası ve yayınevi adı gibi bilgilerin doldurulması isteniyor.
MEB'in resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; "Bakanlığımızca onaylanmış “ders kitabı” niteliğindeki öğretim materyallerine yönelik, mobil cihaz veya bilgisayarınızdan ileteceğiniz görüş, öneri ve hata bildirimlerinizle sunacağınız katkılar, bizim için çok kıymetli… " denildi.
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